Москва, , 14:40 — REGNUM

Вместо того, чтобы устраивать истерики по поводу Южных Курил, Японии следует сосредоточиться на более выгодной для себя политике — политике развития политического и экономического сотрудничества с РФ, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 9 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ситуацию с опубликованной на сайте Олимпиады-2020 картой, авторы которой отнесли группу российских курильских островов к японской территории.

«Для Японии было бы большим и перспективным направлением развитие политического экономического и гуманитарного сотрудничества с РФ, — сказал Шаповалов. — Особенно в условиях, когда у Японии не всё в порядке ни с Китаем, ни с Северной Кореей, ни даже с Южной Кореей. Япония находится я абсолютной изоляции в Восточной Азии и опирается только на американскую помощь. Но США, как показывают многочисленные примеры, это очень ненадёжный союзник. Выстраивание конструктивных отношений с Россией, формирование единого экономического пространства, в том числе транзитного, принесло бы Японии больше выгод. Но для этого Японии надо зарыть топор войны и прекратить истерики по поводу тех событий, которые произошли уже очень давно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на карте, опубликованной на официальном сайте Олимпиады — 2020, которая пройдёт летом 2020 года в Токио, четыре российских острова Южных Курил были изображены так, словно они входят в состав Японии, которая, как известно, продолжает настойчиво и необоснованно претендовать на четыре острова в южной части Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

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