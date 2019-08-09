Москва, , 14:34 — REGNUM

Предприятия торговли и услуг, расположенные в центре Москвы, потеряли более 106,2 млн рублей доходов из-за незаконных митингов и шествий 27 июля и 3 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в мэрии.

В частности, 27 июля на период проведения несогласованной акции в Центральном административном округе Москвы было демонтировано 63 летних кафе, закрыто 75 магазинов и 79 кафе и ресторанов. Размер убытков, понесённых предприятиями от закрытия в этот день, оценивается в 34,5 млн рублей, ещё 3,6 млн рублей составил ущерб от повреждений конструкций. Бюджет города и социальные фонды недополучили 4,7 млн рублей.

3 августа, когда также проходили несогласованные акции, работа бизнеса приостанавливалась в районе Бульварного кольца, куда представители радикальной оппозиции призывали своих сторонников. Свою работу вынужденно приостановили один торговый центр, семь предприятий бытового обслуживания, 88 магазинов, 68 кафе и ресторанов, 28 нестационарных объектов торговли. 68 летних кафе, попавших в маршрут так называемых «прогулок» были демонтированы. В этот день общий убыток от действий организаторов акций составил 68,1 млн рублей: 56,3 млн — недополученный оборот предприятий, 11,81 млн — ущерб от повреждений. Бюджетная система недополучила 7,7 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля и 3 августа в центре Москвы прошли несогласованные акции, организаторы которых требуют без проверки подписей и учёта выявленных подделок и нарушений зарегистрировать группу кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. В ходе обеих акций фиксировались нарушения общественного порядка и провокации в отношении сотрудников правоохранительных органов. В полицейских и сотрудников Росгвардии кидали кусками асфальта и урной, бутылками, распыляли слезоточивый газ. У некоторых участников акций изъято холодное оружие.

Следственным комитетом России по данным фактам были возбуждены уголовные дела, объединённые в одно производство. В настоящее время задержано уже 12 фигурантов, СКР устанавливает их роль в противоправных действиях.