Челябинск, , 14:33 — REGNUM

В Челябинской области покинула свой пост заместитель министра экологии региона. Документ об этом размещён на сайте облправительства и подписан врио губернатора Алексеем Текслером.

Документ был подписан 8 августа. А 9-е названо последним днём работы Лидии Рахимовой в должности замминистра. По официальным данным, она ушла добровольно.

Отметим, Лидия Рахимова работала в этой должности ещё при прежнем губернаторе. До 19 марта включительно область возглавлял Борис Дубровский.