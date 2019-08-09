Киев, , 14:34 — REGNUM

В ближайшее время у президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа будут две возможности встретиться, заявил временный поверенный в делах США на Украине Вильям Тейлор, сообщили 9 августа «Украинские новости».

По его словам, в сентябре главы государств смогут встретиться в Польше, а затем — на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Есть две возможности, о которых мы знаем, когда оба президента будут в одном месте в одно время. Оба президента ожидают увидеть друг друга в обоих местах — в Польше и Нью-Йорке. Надеемся, будут другие возможности, но они пока не определены», — рассказал Тейлор.

Он также подтвердил приготовления к официальному визиту Зеленского в США, однако не назвал конкретной даты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что его встреча с Трампом может состояться в сентябре 2019 года в Вашингтоне.

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