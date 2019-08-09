Киев, 9 августа 2019, 14:34 — REGNUM
В ближайшее время у президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа будут две возможности встретиться, заявил временный поверенный в делах США на Украине Вильям Тейлор, сообщили 9 августа «Украинские новости».
По его словам, в сентябре главы государств смогут встретиться в Польше, а затем — на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Он также подтвердил приготовления к официальному визиту Зеленского в США, однако не назвал конкретной даты.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что его встреча с Трампом может состояться в сентябре 2019 года в Вашингтоне.
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