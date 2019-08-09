Ломе, , 14:36 — REGNUM

После волны оппозиционных митингов депутаты из Того приняли закон, который накладывает дополнительные ограничения на демонстрации, передает ВВС Africa.

Представители правительства Того сообщили, что закон должен сделать страну более безопасной, но оппозиция рассматривает это как попытку подавить растущее инакомыслие.

Согласно новому закону, протесты в стране будут запрещены на главных дорогах, в центрах городов или возле правительственных зданий. Также демонстрации не смогут проходить до 11:00 или после 18:00.