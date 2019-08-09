Сингапур, , 14:28 — REGNUM

Жители Сингапура должны подготовиться к «совсем другому будущему», которое будет стремительно меняться на фоне нестабильности во всём мире. Такое заявление, выступая в преддверии Дня образования республики, который отмечается, сегодня, 9 августа, сделал премьер-министр страны Ли Сянь Лун. Об этом сообщает издание The Straits Times.

Председатель правительства отметил, что мир вступает в более неспокойный период, указав на серьёзные мировые проблемы, которые уже вызвали глобальные потрясения. Лун отметил, что торговля и процесс глобализации находятся под серьёзным давлением, а трение между крупными державами растёт. Также угрозу представляют глобальное потепление и повышение уровня моря.

«Сингапур не будет застрахован от этих глобальных проблем… Они нарушат производственные цепочки, изменят структуру торговых связей и инвестиционные потоки. Мы должны подготовиться к иному будущему», — отметил премьер-министр.

При этом он напомнил, что на протяжении всей истории страны люди успешно преодолевали все испытания и невзгоды: «И это то, что мы должны продолжать делать».