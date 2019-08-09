Москва, , 14:27 — REGNUM

Власти Японии не должны забывать, чем для Японии в прошлом закончилась усиливавшаяся ею эскалация международной напряжённости, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 9 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что на сайте Олимпиады 2020 года четыре российских курильских острова — Шикотан, Итуруп, Кунашир и группа островов Хабомаи были обозначены как японские.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня, 9 августа, очередная годовщина печального события в истории японского народа, унёсшего жизни нескольких десятков тысяч, а может, и ста тысяч человек — бомбардировки города Нагасаки, — сказал политолог. — И в этом контексте я думаю, что нынешнее японское правительство должно понимать, к чему приводит эскалация напряжённости и милитаризация. И в этом смысле, конечно, особенно грустно, что эта очередная провокация появилась в печальную годовщину варварской бомбардировки мирных жителей Японии. Это свидетельствует о том, что нынешние японские власти не о том думают и не туда смотрят».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, четыре курильских острова — Шикотан, Итуруп, Кунашир и группу Хабомаи — отнесли к Японии на карте сайта Олимпиады 2020 года, которая пройдет в Токио. Также отметим, что мирный договор между Москвой и Токио не был подписан после Второй мировой войны. Токио претендует на четыре острова в южной части Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция России состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР (государством-продолжателем которого стала РФ) по итогам Второй мировой войны и что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Читайте ранее в этом сюжете: Курилы отнесли к Японии на карте сайта Олимпиады 2020 года