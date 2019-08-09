Вашингтон, , 14:17 — REGNUM

Сенатор от штата Вермонт и планирующий участвовать в выборах президента США Берни Сандерс (Демократическая партия) в случае избрания на пост главы государства пообещал раскрыть информацию об инопланетных формах жизни и неопознанных летающих объектах, если такая имеется. Об этом Сандерс рассказал на YouTube-канале телеведущего Джо Рогана.

«Если я стану президентом, я снова приду на шоу. Я раскрою американцам всю информацию, к которой получу доступ. В том числе, и о пришельцах», — сказал Сандерс, отвечая на соответствующий вопрос телеведущего.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Берни Сандерс сообщил о своём намерении участвовать в президентских выборах в Соединённых Штатах в 2020 году от Демократической партии.

По предварительным данным соцопросов, Сандерс занимает второе место среди кандидатов, объявивших о намерении выдвигаться на президентских выборах — 2020. Первое место — у Джо Байдена.

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