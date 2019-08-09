Тунис, , 14:45 — REGNUM

Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед, который является лидером партии Tahya Tounes (Партия возрождения), 9 августа выдвинул свою кандидатуру на выборах президента, которые пройдут в сентябре 2019 г. Об этом сообщает Reuters.

«У президента должны быть чистые руки. Тунис нуждается в президенте, чтобы бросить вызов старому образу мышления и дать надежду молодежи», — сказал Шахед журналистам после выдвижения своей кандидатуры.

В гонке за президентское кресло конкурентами 44-летнему Шахеду станут бывший президент Монсеф Марзуки, министр обороны Абделькарим Збиди, экс-премьер-министр Мехди Джемаа и бизнесмен Набиль Каруи (владелец частного телевидения Nessma).

Напомним, голосование в Тунисе пройдет 15 сентября.