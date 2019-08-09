Киев, , 14:13 — REGNUM

США готовы продать Украине дополнительные противотанковые комплексы Javelin, заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщило 9 августа информационное агентство «Украинские новости».

«Да. Мы готовы продать это вооружение Украине. Два правительства согласовывают условия», — рассказал он.

Дипломат отметил, что звонок президенту России Владимиру Путину был «смелым шагом» со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

«Этот шаг продемонстрировал моральное преимущество Украины в этой войне», — уверен он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тейлор заявил, что Украина обратилась к США с просьбой продать больше противотанковых комплексов Javelin

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