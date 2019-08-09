Киев, 9 августа 2019, 14:13 — REGNUM
США готовы продать Украине дополнительные противотанковые комплексы Javelin, заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщило 9 августа информационное агентство «Украинские новости».
Дипломат отметил, что звонок президенту России Владимиру Путину был «смелым шагом» со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
Читайте также: В посольстве США на Украине отметили «храбрость» Зеленского
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тейлор заявил, что Украина обратилась к США с просьбой продать больше противотанковых комплексов Javelin
Читайте также: Украина попросила США продать ей больше комплексов Javelin — Тейлор