Бишкек, , 14:05 — REGNUM

По итогам заседания межправительственного совета премьер-министров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписано 12 документов, сообщили 9 августа в пресс-службе правительства Киргизии.

Церемония подписания документов состоялась в городе Чолпон-Ате Иссык-Кульской области Киргизии. Среди подписанных документов распоряжение о нормативах распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран ЕАЭС, поручение об опыте создания национальных компаний в рамках интеграционных объединений и подходах по формированию «евразийской компании».

Среди основных документов также решение «О Концепции трансграничного информационного взаимодействия», проект соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории ЕАЭС, а также ряд других документов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков провел встречу с главами правительств стран ЕАЭС. Глава государства отметил необходимость расширения списка стран, с которыми планируется упростить процедуру торговли.

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