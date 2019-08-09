Москва, , 14:03 — REGNUM

Компания «Сухой» и министерство обороны РФ заключили контракт, который предполагает модернизацию бомбардировщика Су-34. Обновленная боевая машина получит новое вооружение и усовершенствованную авионику, что приведет к расширению боевых возможностей самолета. Об этом пишет «Интерфакс».

Запрос на модернизацию Су-34 был сформулирован военным ведомством по результатам боевого применения бомбардировщика в Сирии. На необходимость внедрения в производство самолетов сирийского боевого опыта обращал внимание министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе своего визита на Новосибирский авиазавод холдинга «Сухой» в феврале 2018 года. Тогда же стало известно, что завод в инициативном порядке уже начал опытно-конструкторские работы по повышению боевого потенциала Су-34.

Ранее сообщалось, что всего минобороны РФ собирается приобрести двести фронтовых бомбардировщиков Су-34. В соответствии с текущим контрактом, в 2019 году в войска должны быть поставлены последние восемь бомбардировщиков. Таким образом, потенциальный заказ на модернизацию может включать до двухсот боевых машин.

Основным предназначением фронтового бомбардировщика Су-34 является поражение наземных и надводных объектов противника. Боевая машина способна уничтожать и объекты малого размера. Кроме того, Су-34 может вести борьбу и с воздушными целями. Оснащенность боевой машины позволяет выполнять боевые задачи в любое время суток и при любой погоде.

Боевая нагрузка самолета — восемь тонн. У него большая дальность полета, которая доходит до 4 тысяч километров, а также высокая скорость полета — до 1900 км/час.