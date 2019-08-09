Бамако, , 14:10 — REGNUM

250 высококвалифицированных британских пехотинцев будут развернуты в рамках миротворческой миссии ООН в Мали в 2020 году, передает The Guardian.

Мали является самой опасной страной в мире для миротворцев ООН: к настоящему моменту 123 человека погибли и 358 получили тяжелые ранения в ходе продолжающихся операций по борьбе с повстанцами.

Ситуация, однако, гораздо опаснее для граждан Мали, которые сталкиваются с углубляющимся гуманитарным кризисом. «Насилие и отсутствие безопасности обострились до беспрецедентного уровня» в некоторых районах Мали и близлежащих странах, говорится в майском докладе ООН.

Развертывание войск Великобритании будет осуществлено по запросу миссии ООН в западноафриканской стране, известной как операция MINUSMA.

Согласно британским источникам, запрос основывался на утверждении, что британская армия имеет уникальные возможности для предоставления столь необходимых разведывательных возможностей.

В страну уже введены 13 000 миротворцев, включая солдат из других стран Западной Африки, Бангладеша и Египта.