Москва, , 13:56 — REGNUM

Четыре курильских острова отнесли к Японии на карте сайта Олимпиады 2020 года. России не следует на этом фоне отказываться от участия в играх, однако следовало бы рассмотреть выдвижение ответных претензий к японской стороне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Черняховский.

«Отказываться от участия по такому поводу, я считаю, не нужно. Скорее надо исходить из того, что собака лает, ветер уносит, а караван идёт», — заявил Черняховский.

Тем не менее российская дипломатия должна симметрично ответить на претензии японской стороны и напомнить о том, что в общем-то Россия имеет определённое право претендовать на остров Хоккайдо, считает политолог.

Первоначально остров осваивался именно российскими промышленниками, но был отдан Японии в разгар Крымской войны.

«Я думаю, что реагировать нам надо всерьёз — в виде встречного требования возвращения Хоккайдо. Тем более, что по соглашению между союзниками мы должны были там высаживать войска и территорию занять, но Япония быстро капитулировала и это не было реализовано. Мы всегда открещиваемся, а надо самим предъявлять реванш», — добавил Черняховский.

Как ранее сообщало ИА REGNUMчетыре курильских острова — Шикотан, Итуруп, Кунашир и группу Хабомаи — отнесли к Японии на карте сайта Олимпиады 2020 года.