Киев, 9 августа 2019, 14:24 — REGNUM
В первом полугодии 2013 года показатель украинского экспорта был на четверть выше, чем за аналогичный период 2019 года, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщил 9 августа телеканал 112.ua.
По его мнению, это стало результатом провальной попытки переориентировать украинский экспорт с рынка России на рынок стран Евросоюза.
Он также напомнил утверждения экс-президента Украины Петра Порошенко, заявлявшего после начала гражданской войны в Донбассе, что регион скоро вернётся в состав Украины, поскольку ничего не умеет производить.
Он подчеркнул, что нормализовать ситуацию Украина сможет, только если попытается восстановить те производственные связи с Россией и другими странами СНГ, которые ещё можно восстановить.
Ранее эксперты отметили июньское падение уровня промпроизводства на Украине на 3,7%. Политолог Дмитрий Марунич заявил, что падение производства в совокупности с высоким уровнем внутренних заимствований не сможет компенсировать даже рекордный урожай.
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