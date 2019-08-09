Киев, , 14:24 — REGNUM

В первом полугодии 2013 года показатель украинского экспорта был на четверть выше, чем за аналогичный период 2019 года, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщил 9 августа телеканал 112.ua.

Виктор Медведчук Kremlin.ru

«Тогда экспорт товаров достигал $27,19 млрд. То есть произошло колоссальное сокращение объёма экспорта — потеря почти четверти его объёма. А ведь 2013 год был не лучшим для внешней торговли Украины», — рассказал политик.

По его мнению, это стало результатом провальной попытки переориентировать украинский экспорт с рынка России на рынок стран Евросоюза.

Он также напомнил утверждения экс-президента Украины Петра Порошенко, заявлявшего после начала гражданской войны в Донбассе, что регион скоро вернётся в состав Украины, поскольку ничего не умеет производить.

«Реальность была другой: Донбасс обеспечивал создание около 15% ВВП страны при приблизительно 14,5% от численности населения, а также вносил огромный вклад в экспорт и обеспечивал значительную часть валютных поступлений на Украину», — отметил Медведчук.

Он подчеркнул, что нормализовать ситуацию Украина сможет, только если попытается восстановить те производственные связи с Россией и другими странами СНГ, которые ещё можно восстановить.

Ранее эксперты отметили июньское падение уровня промпроизводства на Украине на 3,7%. Политолог Дмитрий Марунич заявил, что падение производства в совокупности с высоким уровнем внутренних заимствований не сможет компенсировать даже рекордный урожай.

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