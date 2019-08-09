Джакарта, , 13:53 — REGNUM

Министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай выразил признательность и благодарность правительству Индонезии за строительство нового здания секретариата Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Antaranews.

«Для меня большая честь принять участие в историческом открытии нового здания секретариата АСЕАН. Как председатель АСЕАН и министр иностранных дел Таиланда, я просто хочу поблагодарить Индонезию», — заявил глава МИД Таиланда Дон Праматвинай на церемонии открытия здания секретариата АСЕАН в Джакарте.

Министр также выразил признательность правительству Индонезии за постоянную поддержку секретариата АСЕАН с момента его основания в 1981 году.

Издание отмечает, что новое здание секретариата АСЕАН построено на площади 11 369 м². Здание имеет две башни, конструкции которых должны выдержать возможное землетрясение. Башни соединены мостом, длиной 40,5 метров, который стал самым длинным в Индонезии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, торжественное открытие нового здания секретариата Ассоциации государств Юго-Восточной Азии совпало с 52-й годовщиной АСЕАН.

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