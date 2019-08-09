Бухарест, , 13:52 — REGNUM

Плановая модернизация системы ПРО Aegis Ashore на румынской базе Девеселу закончена. Соответствующее заявление обнародовано 9 августа пресс-службой НАТО.

Американская система ПРО Aegis Ashore

Отмечено, что совершенствование противобаллистической защиты НАТО Aegis Ashore в Румынии планировалось давно. Такую модернизацию проходят все комплексы Aegis морского и сухопутного базирования, которыми располагают США, не получая при этом «никаких наступательных возможностей».

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Подробности модернизации не раскрываются. Базу Девеселу покинет американский комплекс ПВО THAAD, который был размещен временно.

Комплекс Aegis Ashore представляет собой «сухопутный» вариант системы ПРО Aegis. Он был размещен в Румынии в 2016 году и включал 24 противоракеты SM-3 Block IB.

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