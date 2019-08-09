Деревня Алабино, Московская область, , 13:50 — REGNUM

Танкисты из Узбекистана прошли в полуфинал «Танкового биатлона», показав лучший результат среди 11 стран, сообщили 9 августа в пресс-службе министерства обороны республики.

На подмосковном полигоне «Алабино» узбекистанские танковые расчеты поразили одну мишень из трех, ликвидировали гранатометный расчет и пришли к финишу на 22 минуты раньше ближайшего конкурента.

Как сообщало ИА REGNUM, в полуфинал «Танкового биатлона» Армейских международных игр прошли танковые расчеты России, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Монголии, Китая, Азербайджана, Венесуэлы и Сирии.

Читайте также: Танкисты из Казахстана прошли в полуфинал «Танкового биатлона»