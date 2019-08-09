Красноярск, , 13:46 — REGNUM

Российская сторона должна реагировать достаточно жёстко на то, что Курилы на карте сайта Олимпиады 2020 года отнесли к Японии, считает первый секретарь красноярского отделения партии «Коммунисты России» Андрей Селезнёв.

Карта маршрута олимпийского огня на Олимпиаде — 2020 в Японии

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«По этому поводу как минимум должно последовать заявление МИДа. Если ситуация не изменится, нужно прибегнуть к другим действиям, например, байкотировать эту Олимпиаду. Мы должны принципиально выразить свою позицию по этому вопросу. Терпеть и не замечать произошедшее — неправильно со стороны российских властей», — сказал Андрей Селезнёв в беседе с корреспондентом иа.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, на карте сайта Олимпиады 2020 года отнесли к Японии четыре курильских острова — Шикотан, Итуруп, Кунашир и группу Хабомаи.

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