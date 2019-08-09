Бишкек, , 13:45 — REGNUM

«Прошлые годы можно охарактеризовать прорывными в области укрепления позиций Евразийского экономического союза на международной арене», — заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, выступая на заседании проходящего на побережье Иссык-Куля Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

По словам высокопоставленного киргизского чиновника, об этом свидетельствует действующая зона свободной торговли с Вьетнамом, подписанные соглашения с Ираном и Китаем, а также продолжающиеся переговоры с Сингапуром, Индией, Египтом, Сербией и Израилем.

Глава правительства Киргизии отметил, что в рамках заседания Евразийского межправительственного совета премьер-министры стран-участниц Союза обсудили вопросы, касающиеся нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин, Соглашения о регулировании алкогольного рынка в ЕАЭС и перспективы запуска общего финансового рынка Евразийского союза к 2025 году.

«Хочу выразить надежду на продвижение озвученной на юбилейном заседании Высшего совета от 29 мая 2019 года инициативы президента Киргизии о формировании наднационального органа по регулированию общего электроэнергетического рынка», — подытожил Абылгазиев.