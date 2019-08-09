Бишкек, , 13:44 — REGNUM

«Одной из основных целей ЕАЭС является формирование единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, что обязывает нас воздерживаться от мер, способных негативно отразиться на достижении целей Союза», — заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета, проходящего на Иссык-Куле.

По словам главы правительства, негативное влияние внешних факторов, наряду с барьерами внутри Евразийского экономического союза продолжает «размывать» эффект чистого воздействия интеграции.

«К сожалению, на внутреннем рынке ЕАЭС до сих пор существуют барьеры и ограничения. В связи с этим считаем необходимым принять исчерпывающие меры по их устранению, а также наделить Евразийскую экономическую комиссию расширенными полномочиями по справедливому и оперативному решению спорных вопросов для ликвидации барьеров, изъятий и ограничений», — подчеркнул Абылгазиев.