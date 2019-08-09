История вопроса

После разрушения СССР и образования независимых государств Туркестана там начались процессы возвращения к сословно-родовым обществам. Раболепие перед руководителями зачастую принимает формы, абсолютно неприемлемые для европейца, а тем более – для бывших советских людей.

В наибольшей степени это явление проявилось в Туркмении . Первый президент Сапармурад Ниязов увенчал себя именем «Туркменбаши», что означает «отец всех туркмен». В его честь были воздвигнуты дворцы, монументы и музеи, его книгу «Рухнама» вынуждены были учить школьники и студенты. При новом президенте накал поклонения значительно снизился, но всё равно поклоны, целование рук и сладкие речи в адрес руководителя неприятно поражают.

Несколько скромнее ведёт себя бессменный президент Таджикистана Эмомали Рахмон (Рахмонов). Он провозглашён «Пешвои миллат» (Лидером нации), награждён огромным количеством местных и иностранных наград и почётных званий, в его честь произносятся хвалебные речи, снимаются фильмы и издаются книги.

Узбекистан, где правит уже третий президент, несмотря на недемократичность политического режима, выглядит на фоне других вполне по-европейски. Хотя, и не без азиатской специфики. Похожая ситуация в Киргизии, где у власти находится уже пятый президент, а два первых потеряли власть в результате политических потрясений.

Недавно вышедший в добровольную отставку президент Казахстана Нурсултан Назарбаев продолжает носить титул «Елбасы» (Лидер нации), в его честь также пишутся стихи и книги, снимаются фильмы, звучат песни. Многих неприятно поразило поспешное переименование столицы Казахстана Астаны (Акмолинска) в Нур-Султан после выхода Назарбаева в отставку.



