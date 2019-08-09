Ашхабад, 9 августа 2019, 13:43 — REGNUM
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе инспекции курорта «Аваза» на побережье Каспия осмотрел новое судно, пополнившее «флотилию» национальной туристической зоны, сообщил «Туркменистан сегодня».
Предназначенная для организации морских прогулок для туристов и отдыхающих яхта получила название «Ровач» — в честь жеребенка, подаренного туркменскому лидеру 1 января 2019 года.
«Остановившись рядом с судном, Бердымухамедов принял рапорт его капитана и, поздравив с поступлением нового корабля, пожелал ему успешного плавания. Затем глава государства со своими соратниками поднялся на борт, совершив морскую прогулку», — пишет госиздание.
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