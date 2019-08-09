Ашхабад, , 13:41 — REGNUM

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с руководителем международной группы компаний ARETI Игорем Макаровым, прилетевшим в Туркмению для участия в первом Каспийском экономическом форуме, пишет «Информационный портал Туркменистана».

В ходе встречи глава государства обсудил с бизнесменом перспективы партнерства в нефтегазовой сфере и вопросы, касающиеся реализации новых совместных проектов в энергетическом секторе.

Также Бердымухамедов и Макаров обсудили сотрудничество в спортивной сфере. В том числе, предстоящий Чемпионат мира по трековому велоспорту, который должен пройти в Туркмении в 2021 году, и Чемпионат мира по шоссейному велоспорту, запланированный на 2026 год.