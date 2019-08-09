Ашхабад, 9 августа 2019, 13:41 — REGNUM
Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с руководителем международной группы компаний ARETI Игорем Макаровым, прилетевшим в Туркмению для участия в первом Каспийском экономическом форуме, пишет «Информационный портал Туркменистана».
В ходе встречи глава государства обсудил с бизнесменом перспективы партнерства в нефтегазовой сфере и вопросы, касающиеся реализации новых совместных проектов в энергетическом секторе.
Также Бердымухамедов и Макаров обсудили сотрудничество в спортивной сфере. В том числе, предстоящий Чемпионат мира по трековому велоспорту, который должен пройти в Туркмении в 2021 году, и Чемпионат мира по шоссейному велоспорту, запланированный на 2026 год.