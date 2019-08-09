Бишкек, , 13:40 — REGNUM

«Евразийская интеграция была и остается приоритетным направлением внешнеэкономической политики Киргизии», — заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в городе Чолпон-Ата, сообщила пресс-служба правительства.

Глава кабинета министров отметил, что с момента вступления республики в Евразийский экономический союз достигнуты серьезные позитивные результаты в торгово-экономической и социальной сферах.

«Появились новые условия для стимулирования развития бизнеса ввиду отмены таможенного, санитарного и фитосанитарного видов контроля. В условиях отсутствия таможенных границ стимулируется перемещение товаров и услуг. Отечественные предприниматели получили возможность развития и активной конкуренции на общей площадке ЕАЭС», — сказал он.

Также киргизский премьер акцентировал внимание на том, что решение по признанию эквивалентности системы ветеринарного контроля Киргизии придало возможность и дополнительный стимул в развитии торгово-экономических отношений страны в рамках ЕАЭС.

«Подводя промежуточные итоги, можно с уверенностью отметить, что наш Союз состоялся как полноценное и быстроразвивающееся интеграционное объединение. За пять лет функционирования ЕАЭС заметны ощутимые результаты системной работы всех государств — членов организации», — констатирует он.

ИА REGNUM напоминает, что 8 мая 2015 года президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, России и Киргизии подписали соглашение о присоединении последней к Договору о Евразийском экономическом союзе. А 12 августа 2015 года Киргизия стала полноправным участником ЕАЭС.