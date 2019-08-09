Рим, , 13:33 — REGNUM

Одна из двух правящих партий Италии, «Лига», представила в сенате страны в пятницу, 9 августа, вотум недоверия правительству.

Лидер партии вице-премьер Маттео Сальвини в своем выступление заявил, что в стране как можно скорее должны быть проведены выборы, после которых будет образовано новое правительство, и оно поможет Италии «вернуться к росту».

Нынешнее же правительство, частью которого является «Лига», слишком разобщено, отметил Сальвини.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, досрочные парламентские выборы в Италии, вероятно, будут проведены в середине октября 2019 года.

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