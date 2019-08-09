Минск, 9 августа 2019, 13:31 — REGNUM
Реализацию договора о создании Союзного государства и ход интеграции в рамках ЕАЭС обсудили 9 августа в Киргизии главы правительств России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас. Главы правительств принимают участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-ате.
Накануне первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько сообщил журналистам, что на обсуждение были вынесены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. По его словам, повестка встречи Медведева и Румаса сформирована «с учётом итогов встречи президентов России и Белоруссии в рамках Форума регионов 18 июля в Санкт-Петербурге, а также хода работы над программой действий по реализации положений договора о создании Союзного государства».
По итогам состоявшихся двусторонних переговоров правительственные пресс-службы не сообщили подробности.
Напомним, что в своём выступлении на ходе заседания Евразийского межправсовета глава правительства РФ обозначил приоритеты ЕАЭС: унификация правовой базы, внедрение в ЕАЭС самых высоких стандартов качества производимых товаров, создание общего финансового рынка, совместная работа в сфере инноваций и высоких технологий, контроль за перемещением опасных отходов. Кроме того, следует укреплять сотрудничество с соседями по СНГ, другими интеграционными объединениями и отдельными странами, отметил Медведев.