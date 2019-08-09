9 августа 2019 | Время чтения 8 мин

Чуют беду США от наших нацпроектов, не хочется им, чтобы Россия вкладывалась в свое развитие. Периодически устраивают глобальные посиделки, то в Давосе, то в Санкт-Петербурге, больше напоминающие поминки престарелых людей, прощающихся с идей глобализма и сетующих на усиление роли национализации государств.

Галина Смирнова, , 13:30 — REGNUM

США ждет потрясение — кризис. Иначе, как объяснить их истерию с санкциями против тех, чья роль в глобальной экономике становится хоть немного больше. Как объяснить возбудившийся в последние дни МВФ, который начал фонтанировать своими прогнозами и рекомендациями для России, а также торговую войну с Китаем.

Монета Банка России номиналом 1 копейка. Реверс

Как объяснить действия отдельных российских институтов власти, послушно выполняющих эти рекомендации, несмотря на очевидность сдерживающего фактора роста экономики от их реализации и даже, несмотря на то, что в самой Америке признают — инфляция сдерживает спрос. Как объяснить, что в США обеспокоились развитием в своей стране инфраструктурных проектов, считая их точкой роста, а здесь в России эти послушные исполнители рекомендаций МВФ пытаются всячески помешать созданию таких же точек роста. Если данные институты, не секрет, что это Минфин и Банк России продолжат гнуть линию МВФ, то Россию ожидает не рецессия, а полномасштабный кризис и дальнейшее превращение нашей страны в одну из американских колоний. Последствия подобного превращения можно увидеть на примерах некоторых стран — ничего хорошего нас там не ждет. К счастью, и американских приспешников тоже. Правда, для нас это слабое утешение. Тем не менее, диву даешься отсутствию инстинкта самосохранения у глав данных российских ведомств. Неужели, на примере того, как «собратья» по глобальной экономике пытаются переписать историю России, устраняя ее свидетелей с помощью своей социально-экономической политики, не понимают, что по завершению внедрения заданной им программы, им не найдется места в новой американской летописи — ее перепишут. Свидетели этой бескровной, но по сути кровавой войны им точно не нужны. Ведь, Америка любит позиционировать себя, как страну возможностей, и ни сколько якобы не ограничивающую эти возможности и свободы. Да и лишние рты ей ни к чему, тем более те, которые привыкли жить роскошно.

Чем на этот раз удивил нас МВФ?

Тем, что он практически порекомендовал нам выдать ему ключи от квартиры, где деньги лежат, дети сидят и книги стоят или, отчитаться, где мы прячем наши подводные лодки. И, да — нам нужно, по его, МВФ, мнению, прекратить вкладывать в себя средства, особенно в нацпроекты и в малый бизнес. Смешные просьбы, правда? А между тем, наш отважный «родной» гардемарин — Минфин, правда, в родстве, которого есть большие сомнения, тут же приступил послушно выполнять пока еще часть рекомендаций МВФ.

Например, МВФ советует нам составить 50-летний бюджетный и макроэкономический прогноз. Отлично! Но, спрашивается — зачем ему это именно сейчас? Чтобы проще было контролировать, лезть в дела, понимать планы по инвестированию? Может, МВФ видит, что Россия уже практически подданная США и потому рекомендует нам составить планы развития, в которые будет проще вносить коррективы себе в угоду? Напомним, капитализм — это вам не коммунизм, это система, основанная на частной собственности, покушение на которую, особенно в США считается злостным преступлением.

Так вот, вернемся к «вернослужащему гардемарину» — Минфину. МВФ порекомендовал закрепить за органами Росстата статус независимого от органов исполнительной власти института. Случайное ли совпадение, что Минфин практически тут же выступил с инициативой лишить министерства части функций. То есть «наш» финансовый гардемарин, подумал-подумал и решил — «не отнимать же у Минэкономики Росстат», и предложил пойти другим путем — более «благостным». Чтобы как бы облегчить всем министерствам работу, мол, сосредоточиться на более важных вопросах, передать их бухгалтерию и отчетность другому ведомству — Федеральному казначейству. Как сообщает издание Ведомости, оптимизация системы функций министерств, которые на взгляд Минфина дублируются и постоянно множатся, предусмотрена проектом «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020—2022 годы», в котором Минфин предлагает ввести специальный реестр функций федеральных органов власти, позволяющий избежать дублирования. А с помощью закрытых перечней, обеспечивающих полномочий, рассчитывается повысить эффективность расходов, потому их предлагается отдать на аутсорсинг или централизовать. Эксперимент по передаче бухгалтерии уже проводился: в 2017 году такие функции Федеральное казначейство получило от Росаккредитации, а в 2018 году — от Минобрнауки и Минпросвещения. По данным собеседника «Ведомостей» на данный момент полномочия переданы от 13 органов власти. К 2021 году централизовать бухгалтерские функции в Федеральном казначействе должны 56 ведомств.

Что будет дальше — предположить несложно. Так случится, что, по сути, появиться второй Росстат, потому как в Росстат также стекается отчетная информация профильных министерств, куда в свою очередь стекается информация от их профильных организаций. В итоге, позже может зайти разговор о том, нужен ли нам в принципе дублирующий орган — под названием Росстат. Ловко, не правда ли? Тем более репутацию Росстата уже подорвали, возможно, не заслуженно, как нам всем кажется со стороны. Потому как нет сегодня совершенно четких и однозначных методик, позволяющих выводить средние величины.

Кроме того, МВФ порекомендовал России, как пишет ТАСС со ссылкой на доклад Фонда, раскрывать финансовые отчеты 30 тысяч госкомпаний, которые, по их мнению, остаются за рамками консолидированного бюджета, и многие из них не публикуют аудированные финансовые отчеты, что очевидно не позволяет глобальной экономике найти рычаги давления на российскую экономику.

В числе рекомендаций — необходимость прекратить направлять средства Фонда национального благосостояния России на внутренние расходы — финансирование инфраструктурных проектов и субсидирование кредитов малому и среднему бизнесу. Иными словами, МВФ против реализации Россией мер, которые могли бы позволить стране дать точку роста экономике. Ну не дают МВФ покоя наш крымский мост, который позволил, наладить сообщение с Крымом, увеличить грузо и пассажиропоток, а значит оживить экономику и другие проекты, позволяющие наладить логистику с соседними странами и минимизировать в какой-то степени санкционные издержки.

Между тем, как писало ИА REGNUM, США сами отчаянно ищут инвестиции для своей транспортной инфраструктуры.

«По мере того как наша сеть дорог и мостов продолжает разрушаться, ситуация также продолжает ухудшаться, начиная с личных неудобств и заканчивая серьёзными препятствиями для национального экономического роста и процветания», — передает Резидент ИА REGNUM в зарубежных СМИ Максим Исаев слова президента организации The Fertilizer Institute Криса Яна, опубликованныев статье для издания The Hill.

Сенаторы Джон Баррассо, Том Карпер, Шелли Мур Капито и Бен Кардин выступили с инициативой, отмечает автор статьи, принятия закона «О транспортной инфраструктуре Америки в 2019 году», предусматривающий выделение 287 млрд. долларов в течение пяти лет на поддержание и ремонт разрушающихся дорог и мостов, что превышает нынешний объем финансирования почти на 30%. Как отмечают инициаторы законопроекта, эта мера позволит оказать необходимую поддержку для экономик штатов по всей стране.

Необходимость США вложений в инфраструктурные проекты обусловлена обеспокоенностью возможных потерь объемов производства, особенно в сельском хозяйстве и прочих составляющих, влияющих на рост экономики. США остаются ведущим мировым экспортёром сельскохозяйственной продукции. Чтобы сохранить свои позиции — стране нужна дорожная инфраструктура, позволяющая без сбоев доставлять необходимые удобрения и отлаженное транспортное сообщение между районами, так как в стране высокие железнодорожные тарифы и проблемы в этой отрасли в целом.

Почему МВФ так важно иметь доступ к финансовым отчетам российских госкомпаний?

Многие эксперты, как отмечает издание «Банки.ру» предсказывают сложный и долгий экономический кризис. С какой стороны он прилетит и, как скажется на глобальной экономике, пока гадают. Счастья и процветания они нам не желают, особенно, если этим процветанием мы будем упиваться единолично, а потому вряд ли США беспокоит кризис в России, как угрожающий глобальной экономике, поскольку роль России на общемировом рынке они пытаются занизить. Так вот, эксперты, ориентирующиеся на цикличность кризиса раз в 7−11 лет, полагают, что кризис ожидает именно США в связи с продолжительным ростом экономики страны — уже на протяжении 10 лет, что наблюдается впервые за последние 150 лет. На приближающийся кризис, отмечают собеседники «Банки.ру», указывают рекордные показатели капиталоемкости ВВП США, которая рассчитывается, как отношение совокупной капитализации национальных компаний к объему номинального ВВП. Мол, при превышении некоего порога данного показателя, финансовые рынки сдуваются. Как подчеркивает издание, последний мировой экономический кризис был в 2008—2009 годах. Накануне, в 2007 году, показатель капиталоемкости ВВП мира превысил 115%, а показатель капиталоемкости ВВП США — почти 140%. В 2018 году данные показатели составили 93% и более 148% соответственно. Поэтому глобалистам важно знать сильные и слабые стороны российской экономики, понять ее сопротивляемость общемировому тренду, чтобы подобрать более точный инструмент для борьбы с этой сильной позицией, ведь, она никак не достигает дна на радость США, даже несмотря на санкции и принятые нашими «родными» ведомствами — Минфином и ЦБ меры по сдерживанию роста экономики России.

Чуют беду США от наших нацпроектов, не хочется им, чтобы Россия вкладывалась в свое развитие. Периодически устраивают глобальные посиделки, то в Давосе, то в Санкт-Петербурге, больше напоминающие поминки престарелых людей, прощающихся с идей глобализма и сетующих на усиление идущей по всему миру национализации государств.