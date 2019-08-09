Бишкек, , 13:27 — REGNUM

Руководство министерства сельского хозяйства Киргизии незаконно выдало заведующей отделом продовольственной безопасности этого ведомства Анаркуль Беккулиевой справку о том, что она имеет ранг заместителя министра. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

В генпрокуратуре отмечают, что такую справку сотрудница минсельхоза подготовила для себя сама — чтобы китайская сторона оплатила ее расходы на участие в международной выставке Морского шелкового пути XXI века в Китае. Поскольку организаторы выставки согласились оплатить поездку и пребывание в Гуаньчжоу только делегатам в ранге не ниже замруководителя министерства.

Впоследствии противозаконный документ подписал заместитель министра сельского хозяйства Амангелди Исаев.

По итогам проверки генеральная прокуратура внесла на имя премьер-министра Киргизии Мухаммедкалыя Абылгазиева представление об устранении нарушений законов и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.