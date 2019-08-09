Анкара, , 13:28 — REGNUM

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу получил государственную награду Японии за вклад в укрепление турецко-японских отношений, об этом 9 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Награда была вручена при участии посла Японии в Турции Акио Миядзима, также на торжественной церемонии, прошедшей в Анкаре, присутствовали десятки иностранных послов.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что два государства располагаются на разных краях Азии, однако их отношения крепкие и имеют давнюю историю.

Министр иностранных дел Турции стал первым обладателем ордена Восходящего солнца с начала эпохи Рэйва в Японии, которая началась с 1 мая 2019 года, после того, как на престол взошел император Нарухито.

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