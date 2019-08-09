Бишкек, , 13:21 — REGNUM

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков провел переговоры председателем правительства России Дмитрием Медведевым, прилетевшим на Иссык-Куль для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи они обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, ход реализации договоренностей, достигнутых во время прошлого визита Владимира Путина в Бишкек, а также вопросы по организации мероприятий в рамках года Киргизии в России и России в Киргизии, объявленного на 2020 год.

«Я всегда чувствовал Вашу поддержку. В Киргизии Вас знают, как настоящего друга, который внес значительный вклад в развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Мы считаем Вас близким другом, который всегда по-особенному относится к Киргизии», — заявил Жээнбеков.

В свою очередь Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что «прекрасная атмосфера Иссык-Куля будет всячески способствовать переговорам».

«У нас очень хорошие отношения, мы советуемся по самым разным вопросам. По мере возможности стараемся оказать помощь и поддержку нашему другу и партнеру — Кыргызстану. Не сомневайтесь, так будет и дальше», — подытожил российский премьер.