Нур-Султан, , 13:20 — REGNUM

Чистая прибыль фонда национального благосостояния «Самрук Казына» по итогам первой половины 2019 года составила 749 млрд тенге ($1,93 млрд), что на 50% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 9 августа заявил председатель правления фонда Ахметжан Есимов на встрече с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, сообщили в пресс-службе бывшего главы республики.

За отчетный период операционная прибыль фонда выросла на 36%, до 492 млрд тенге ($1,27 млрд), а доходы от реализации — на 12%, до 3,3 трлн тенге ($8,52 млрд). Назарбаев, в свою очередь, отметил необходимость участия фонда в социальных проектах, направленных на повышение благосостояния жителей Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы фонда национального благосостояния «Самрук Казына» по итогам 2018 года составили 8,3 трлн тенге ($21,9 млрд по курсу на 21 января), что на 31% больше, чем в 2017 году.

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