Москва, 9 августа 2019, 13:22 — REGNUM
ДНР и ЛНР — это попытка части граждан Украины не дать себя уничтожить, считает военный эксперт Игорь Коротченко. Об этом он заявил 9 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР, полковника Эдуарда Басурина, руководство Донецкой Народной Республики (ДНР) пытается предостеречь Киев от начала широкомасштабного военного наступления в Донбассе. Также военнослужащий отметил, что в случае начала наступления украинских вооружённых формирований возможны большие потери среди мирного населения народной республики.
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