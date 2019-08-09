Москва, , 13:22 — REGNUM

ДНР и ЛНР — это попытка части граждан Украины не дать себя уничтожить, считает военный эксперт Игорь Коротченко. Об этом он заявил 9 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Украина — это страна, которая ведёт себя в отношении Донбасса так, как гитлеровская Германия вела себя в отношении оккупированной ею части Советского Союза, — сказал Коротченко. — В условиях, когда украинская армия, выполняя приказ Турчинова, пришла убивать граждан Донбасса, которые вышли на мирные протесты, действует принцип: народ имеет право на национально-освободительную борьбу, чтобы его не уничтожали. ДНР и ЛНР — это попытка части граждан Украины не дать себя уничтожить. Украинская армия — это армия мародёров, карателей и убийц. Она это продемонстрировала. Её знамена запятнаны кровью десятков тысяч убитых жителей Донбасса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР, полковника Эдуарда Басурина, руководство Донецкой Народной Республики (ДНР) пытается предостеречь Киев от начала широкомасштабного военного наступления в Донбассе. Также военнослужащий отметил, что в случае начала наступления украинских вооружённых формирований возможны большие потери среди мирного населения народной республики.

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