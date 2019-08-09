Джакарта, , 13:20 — REGNUM

Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что решительная политика является ключом к тому, чтобы экономика Индонезии развивалась и из аграрной переросла в индустриальную, сообщает Antaranews.

«Преобразование происходит при жесткой политики. Нам это действительно нужно. Мы не можем устанавливать строгие правила, а затем их менять. В конечном счете мы не достигаем нужной скорости. Поэтому преобразование должно происходить при жесткой политике», — заявил вице-президент страны, выступая в Джакарте на национальном семинаре по экономическим преобразованиям для развития Индонезии.

По его словам, чтобы сделать Индонезию страной с развитой экономикой, необходимо привлечь правительство, деловых людей и потребителей.

Юсуф Калла также привет в пример страны, так называемые «четыре азиатских малых драконов» (Южная Корея, Япония, Тайвань и Сингапур), которые продемонстрировали высокие темпы экономического развития.

«Наша домашняя работа, конечно, заключается в сильной, жесткой и решительной политике по изменению экономики, как это сделали Ли Куан Ю в Сингапуре и Дэн Сяопин в Китае», — отметил Юсуф Калла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что качество человеческих ресурсов в Индонезии необходимо повышать.

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