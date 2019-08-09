Санкт-Петербург, , 13:29 — REGNUM

Бюро регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Санкт-Петербурге выразило «категорический протест» против образования экстерриториальных избирательных участков в Псковской и Ленинградской областях на выборах губернатора Петербурга.

Соответствующее обращение петербургские «справороссы» направили на имя главы Центризбиркома России Эллы Памфиловой и в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, ее главе Виктору Миненко.

По мнению авторов обращения, инициатива по созданию таких удаленных участков на петербургских выборах «компрометирует всю национальную избирательную систему и более всего ее авторов — членов Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии».

«Считаем, что прозрачность выборов в Ленинградской и Псковской областях — призрачна. Транспортная труднодоступность многих участков в сочетании с объективной технической недооснащенностью административных зданий и учреждений в удаленных от Санкт-Петербурга и районных центров населенных пунктах делают наблюдение за процедурой выборов крайне осложненным как для Центральной избирательной комиссии, так и для независимых наблюдателей, а также представителей СМИ. Это автоматически ставит легитимность предстоящей электоральной процедуры под вопрос», — говорится в обращении петербургских «справороссов».

Они уверены, что результаты выборов в таких удаленных от Петербурга участках «будут многократно оспорены в суде», что может поставить под вопрос результаты губернаторских выборов в целом.

«Убеждены, что данная инициатива нанесет невосполнимый ущерб гражданскому согласию в Санкт-Петербурге и может привести к дестабилизации общественных отношений и государственных институтов», — резюмируют в петербургской организации «СР».

Читайте также: ЦИК выступил против псковских участков на выборах губернатора Петербурга

Напомним, ранее решительно против создания участков в Псковской области высказалась сама глава ЦИК Элла Памфилова. К участкам в Ленинградской области у нее претензий не возникло. В то же время петербургский избирком намерен организовать удаленные участки в обеих областях, ссылаясь на то, что в день голосования 8 сентября в Ленобласти и на Псковщине будет находиться множество петербургских избирателей, которым надо дать возможность проголосовать на выборах губернатора.

Читайте ранее в этом сюжете: Горизбирком Петербурга отозвался на претензии ЦИК по участкам на Псковщине