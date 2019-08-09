9 августа 2019 | Время чтения 1 мин

Владимир Бадмаев, , 19:26 — REGNUM

Выражение «Спорт вне политики» было фикцией с самого своего рождения. Спорт становится частью большой политики, как только вырастает из дворовых хоккейных коробок и школьных лыж.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

И он был таковым ещё со времён Древней Греции, когда, как утверждается, во время проведения Олимпийских игр прекращались войны. Потому что, как и война, спорт является продолжением политики другими средствами.

Кольца. Олимпиада

Можно сколько угодно утверждать о необходимости перестать смешивать спорт и политику, однако если вы не занимаетесь политикой, то очень скоро политика займётся вами. Это грубо и внятно продемонстрировали на предыдущих Олимпийских играх российским политикам, наивно призывавшим не смешивать два понятия, заставив в конце концов согласиться на выступление под белым флагом.

С этой точки зрения включение Южно-Курильских островов в состав Японии на сайте Олимпиады-2020 не удивляет совершенно. Токио последовательно поднимает вопрос передачи им южных Курил, якобы незаконно отторгнутых советской армией. Пусть это и означает фактически отрицание итогов Второй мировой войны, кто только сегодня этого не делает! За примерами далеко ходить не приходится, достаточно оглянуться по сторонам, а кое-где и заглянуть вглубь нашей страны…

Появление островов на карте неудивительно также и потому, что Курилы — это не просто гряда островов на юге Охотского моря. Курилы — это тоже политика. Политика внутренняя японская, поскольку ни один системный политик не сможет без ущерба для репутации отказаться от притязаний на острова.

Карта маршрута олимпийского огня на Олимпиаде — 2020 в Японии

Курилы — это и политика международная, поскольку притязания Токио негласно поддерживаются и направляются большим братом из-за океана. Поскольку Курилы — это пролив и возможная база для размещения ракет.

Нам же остаётся ждать официальной реакции российских властей. Надеясь только лишь на то, что она не сведётся к очередным призывам перестать смешивать политику и спорт. А также надеясь на неповторение позора прошлой Олимпиады, когда реакция властей свелась к тому, что спортсмены сами должны решать, перекладывая таким образом на них ответственность за свои провалы на дипломатическом фронте.