Москва, , 13:11 — REGNUM

Западные страны используют ту же модель, что использовали на Украине в 2013 году, но не учитывают при этом особенностей суверенного государства, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 9 августа, политолог Алексей Мухин, комментируя сообщения о вызове в МИД РФ американского дипломата.

Как сообщалось ранее, советнику-посланнику посольства США в России Тиму Ричардсону было сделано представление за публикацию на сайте посольства информации о несанкционированном митинге в Москве. На сайте посольства и на его странице в Twitter была размещена схема несогласованного митинга.

«Расцениваем размещение сoставленной организаторами схемы проведения незакoнного мероприятия как агитацию в пользу учаcтия в нем и призыв к действию, что представляет собой пoпытку вмешательства во внутренние дела нашей страны», — заявил в МИД.

«Наши западные партнеры используют ту же модель, которую они использовали на Украине в 2013 году. Не удивлюсь, если и из уст официальных лиц начнут звучать требования «не задерживать протестующих» и «дать им реализовывать свободу собраний». Такова их стандартная модель.

Но эта модель не учитывает особенностей суверенного государства. Все эти призывы можно было бы воспринимать с сочувствием, если бы в самих США митинги не разгонялись с показательной жестокостью. Будь это не так, можно было бы войти в положение советника-посланника. Но в действительности он совершил акт вмешательства во внутренние дела России.

Полагаю, что заявление МИД — последнее предупреждение: если подобная практика будет продолжена, то кое-кто поедет домой», — отметил Алексей Мухин.