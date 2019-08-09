Москва, 9 августа 2019, 13:11 — REGNUM
Западные страны используют ту же модель, что использовали на Украине в 2013 году, но не учитывают при этом особенностей суверенного государства, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 9 августа, политолог Алексей Мухин, комментируя сообщения о вызове в МИД РФ американского дипломата.
Как сообщалось ранее, советнику-посланнику посольства США в России Тиму Ричардсону было сделано представление за публикацию на сайте посольства информации о несанкционированном митинге в Москве. На сайте посольства и на его странице в Twitter была размещена схема несогласованного митинга.
«Расцениваем размещение сoставленной организаторами схемы проведения незакoнного мероприятия как агитацию в пользу учаcтия в нем и призыв к действию, что представляет собой пoпытку вмешательства во внутренние дела нашей страны», — заявил в МИД.