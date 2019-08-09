Чолпон-Ата, 9 августа 2019, 13:06 — REGNUM
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригласил глав стран — участниц Евразийского экономического союза в Россию. Об этом он заявил на заседании Евразийского межправительственного совета 9 августа в г. Чолпон-Ата (Киргизия), сообщается на сайте правительства РФ.
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Он отметил, что есть договорённости провести следующее заседание Евразийского межправительственного совета 25 октября в Москве.
«Заседание пройдёт одновременно с другим важным мероприятием — заседанием Совета глав правительств СНГ. Всех приглашаю в Российскую Федерацию», — сказал Медведев.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета назвал приоритеты в работе Евразийского межправительственного совета и деятельности ЕАЭС в целом.
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