Чолпон-Ата, , 13:06 — REGNUM

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригласил глав стран — участниц Евразийского экономического союза в Россию. Об этом он заявил на заседании Евразийского межправительственного совета 9 августа в г. Чолпон-Ата (Киргизия), сообщается на сайте правительства РФ.

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Он отметил, что есть договорённости провести следующее заседание Евразийского межправительственного совета 25 октября в Москве.

«Заседание пройдёт одновременно с другим важным мероприятием — заседанием Совета глав правительств СНГ. Всех приглашаю в Российскую Федерацию», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета назвал приоритеты в работе Евразийского межправительственного совета и деятельности ЕАЭС в целом.

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