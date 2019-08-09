Бишкек, , 12:55 — REGNUM

Государственный департамент США призвал стороны конфликта в Киргизии восстановить спокойствие и действовать в соответствии с Конституцией и демократическими традициями. Об этом заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Южной Азии и Туркестана Элим Уэллс, сообщили 9 августа в посольстве США в Бишкеке.

«В свете последних событий в Киргизии, мы вновь выражаем неизменную поддержку выборным демократическим институтам и соблюдению принципа верховенства права», — говорится в сообщении Госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа бойцы отряда «Альфа» Государственного комитета национальной безопасности Киргизии предприняли неудачную попытку штурма резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Во время штурма был ранен заместитель командира отряда «Альфа» подполковник Усенбек Ниязбеков. От полученного ранения он скончался в больнице.

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