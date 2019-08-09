Сеул, , 13:10 — REGNUM

Делегация журналистов из Европы посетит Северную Корею в сентябре 2019 г. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на радио «Свободная Азия».

По их словам, с 23 сентября группа журналистов посетит КНДР в ознакомительных целях. В течение 10 дней европейская делегация сможет ознакомиться с экономической и политической ситуацией в КНДР. Кроме того, в ходе своего визита в Северную Корею представители средств массовой информации оценят влияние санкций на экономику страны и перспективы сотрудничества с европейскими компаниями.

На данный момент, журналисты ожидают выдачи виз. Известно, что ранее, в мае 2018 года делегация европейских журналистов уже посещала КНДР.

Напомним, что с 2014 года компания GPI Consultancy ежегодно проводит поездки журналистов из Нидерландов, Бельгии, Германии, Украины, Франции и Великобритании в КНДР.