9 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Нужна срочная коллективная программа по спасению Киргизии. Странам Евразийского союза и ОДКБ логично было бы создать ее как совместный подъемный кран, чтобы вытащить Киргизию из статуса «провалившегося государства».

Юрий Солозобов, , 12:44 — REGNUM

Сегодня Киргизию с горечью называют островом невезения. Печально шутят, что иногда история революции повторяется трижды: первый раз — в виде российской трагедии, второй — в виде украинского фарса, а третий — в Бишкеке. Очередное силовое противостояние между очередными бывшим и действующим киргизским президентами заставляется задуматься над простым вопросом. Почему каждая новая власть в Киргизии — слабее и хуже предыдущеей?

Киргизия

По сути, политическая система Киргизии стала жертвой негативного отбора. Заметно, что политики и общественные отношения этой небольшой центрально-азиатской республики неуклонно деградируют — экономически, политически и социально. Так, математик Аскар Акаев оказался слишком мягким руководителем для такой брутальной страны. Он был вынужден покинуть Киргизию после «тюльпановой» революции 2005 года. До переворота 2010 года, во времена Курманбека Бакиева, в руководстве Киргизии были представлены главные региональные кланы — Север и Юг и этим как-то обеспечивался хрупкий баланс в стране.

Сегодня политические лидеры Киргизии измельчали до уровня племенных вождей и полевых командиров. В лучшем случае, они представляют свою родовое село или группу товарищей по криминальному бизнесу. Политические кризисы, которые постоянно воспроизводятся в киргизском руководстве, подтверждают то, что этих амбициозных людей объединяет лишь одно стремление — прийти к власти и богатству любой ценой.

Мой комментарий по событиям 2016 года — оставка правительства и изменение конституции — содержал прогноз, что Киргизию ждет дальнейшая чехарда со сменой власти, после чего возможен коллапс ее государственности. Хотелось бы ошибиться, но постоянно текущий конфликт в Киргизии имеет долгосрочный характер. Его фундаментальные причины — отсутствие консолидированной нации и подчиненной национальным интересам элиты, и самое главное — небольшое государство неуклонно выгорает до «социального шлака».

Постепенная «сомализация Киргизии» — симптом грозной болезни. Это общая беда для большинства постсоветских стран из пояса Великого Лимитрофа, оказавшихся на геополитическом перепутье. Глобальные рынки труда действуют жестко: центры экономического притяжения — будь то Россия или Евросоюз, высасывают вменяемых людей из постсоветской периферии. Оставшиеся на месте жители испытывают жесточайший негативный отбор: общественные отношения неуклонно деградируют — экономически, политически и социально.

Богатые экономики, испытывающие серьезные демографические трудности, нашли простой способ для своего развития. Они упростили переезд молодой, здоровой и образованной части постсоветского населения. При этом социальные проблемы, связанные с больной, старой и необразованной частью так и останутся на местах. И как их решать — пока никто не знает.

Происходящие в небольшой Киргизии процессы — своего рода политическая машина времени для других приграничных стран бывшего СССР. Например, хорошо известны демографические проблемы внешне благополучных стран Балтии, безвозвратно утративших активную часть нации в Евросоюзе. Сегодня старые страны ЕС оголяют Прибалтику и страны Восточной Европы, а Россия как магнитом притягивает кадры из Армении и той же Киргизии.

Вот еще пример. Сегодня Россия и Польша без всякой войны активно делят соседку Украину. Рынок труда стал таким мобильным, что воевать с оружием и формально менять границы уже не нужно. Тем более, что Россия выдает приехавшим украинцам свои паспорта в упрощенном режиме, а Польша активно раздает Карты поляка украинцам и белорусам.

Иллюзии о том, что уехавшие немного заработают за границей и потом вернутся поднимать родимую целину, практикой стран Восточной Европы не подтверждаются. Возвращаются единицы и только за тем, чтобы забрать детей. Так что Киргизия в своих проблемах не уникальна.

В случае реализации негативного сценария, вокруг России может образоваться кольцо «государств-призраков» — стран, не обладающих подлинной государственностью. Эти процессы на примере деградации Молдавии были подробно разобраны в моей работе «Есть ли жизнь на Великом Лимитрофе».

Возникает закономерный вопрос, что потом делать с этими «черными дырами» на наших границах? Усилиями одних местных властей остановить начавшийся процесс «сомализации» невозможно — разница в зарплатах и в качестве жизни между соседними странами сегодня отличается в разы.

Более того, приведение той же Киргизии в нормальное состояние уже вряд ли возможно без внешнего воздействия. В республике сегодня нет настоящих политических элит, которые способны вернуть страну в состояние успешного государства. А те, кто остались, не ассоциирует себя со стратегическим развитием своей страны.

На мой взгляд, нужна срочная коллективная программа по спасению Киргизии. Странам Евразийского союза и ОДКБ логично было бы создать ее как совместный подъемный кран, чтобы вытащить Киргизию из статуса «провалившегося государства».

Однако такая международная программа требует ответственной работы и со стороны киргизских элит. Напомним, что подобную работу уже пытался проводить Казахстан, но тогда все начинания и деньги бесследно исчезли в черной киргизской дыре. Тем не менее, все же надо конструктивно и системно подойти к решению политических и социальных проблем в этой республике. Иначе очередные революционные потрясения в Киргизии могут грозить безопасности южных рубежей ЕАЭС и спокойствию в самой России.

Юрий Солозобов — политолог, директор по международным проектам Института национальной стратегии