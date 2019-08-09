п.г.т. Усвяты, , 12:41 — REGNUM

Пять кандидатов зарегистрированы на пост главы Усвятского района Псковской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной избирательной комиссии.

Регистрация завершилась 8 августа, её прошли кандидаты от пяти политических партий.

Это егерь ООО «Магнум», 29-летний житель посёлка Усвяты Алексей Кошель (выдвинут ЛДПР); продавец у индивидуального предпринимателя, 38-летняя жительница посёлка Усвяты Ольга Никулина («Партия роста»); заместитель главы администрации Усвятского района, 46-летний житель посёлка Усвяты Дмитрий Петров («Единая Россия»), депутат собрания депутатов Великолукского района шестого созыва, 66-летний житель Великих Лук Виктор Сапёров («Справедливая Россия») и председатель ликвидационной комиссии ООО «Центр дополнительного образования «АйтиЛён», 52-летний житель Пскова Виктор Широбоков (выдвинут Партией социальной защиты).

Отметим, что Широбоков также претендует на вакантное место в думе города Пскова.

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Шестому участнику предвыборной гонки — самовыдвиженцу Алексею Павлову — в регистрации было отказано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежнему главе Усвятского района Псковской области Виктору Иващенко, который возглавлял район с 1996 года, весной предложили работу в региональном фонде капремонта. На новый срок полномочий он баллотироваться не стал, исполняющим обязанности главы района сейчас является один из участников предвыборной гонки, замглавы района Дмитрий Петров.

Напомним, 8 сентября 2019 года выборы глав пройдут в шести районах Псковской области: в Бежаницком, Новоржевском, Пушкиногорском, Пустошкинском, Дновском и Усвятском.

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