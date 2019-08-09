Пермь, 9 августа 2019, 12:31 — REGNUM
Депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко (ЛДПР) назвал ситуацию с картой Курил, где острова указаны как японские, возмутительной. Он считает, что России необходимо добиваться решения проблемы.
Напомним, на сайте Олимпиады-2020 опубликована карта, где группа курильских островов отнесена к территории Японии.
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