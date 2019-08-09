Канберра, , 12:59 — REGNUM

Главы штатов и территорий в Австралии на совещании в городе Кэрнс договорились ввести временный запрет на экспорт отходов пластика, который в настоящее время поставляется в страны региона, включая Индонезию, Малайзию, Таиланд и Вьетнам. Об этом 9 августа сообщает Associated Press.

Министерству по охране окружающей среды Австралии поручено установить график «трансграничного перемещения отходов пластика, бумаги, стекла и шин». Стратегия должна быть направлена на сокращение отходов, особенно пластмасс, а также уменьшение свалок.

Премьер-министр страны Скотт Моррисон рассказал, что только 12% отходов из мусорных баков жителей страны перерабатываются.

«Не будет никакого экспорта отходов пластмасс, бумаги и стекла в другие страны, так как все это рискует оказаться плавающим в наших океанах», — заявил Моррисон.

Также он сказал, что запрет на экспорт должен быть введен как можно скорее, процесс не должен растянуться на годы.

Отмечается, что Австралия тратит $1,9 млрд в год на экспорт 4,5 млн тонн перерабатываемых отходов, 80% которых отгружается в порты стран Азии.