Нью-Йорк, США, 9 августа 2019, 12:23 — REGNUM
Совместное заявление об установлении дипломатических отношений подписали представители Таджикистана и Кении, сообщили в департаменте информации МИД республики.
В министерстве уточнили, что церемония подписания заявления состоялась 6 августа в Нью-Йорке. Документ подписали постоянные представители Таджикистана и Кении при ООН Махмадамин Махмадаминов и Лазарус Омбаи Амайо.
Напомним, в начале апреля 2019 года Таджикистан установил дипломатические отношения с Кирибати. Совместное заявление было подписано в Нью-Йорке.