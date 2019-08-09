Нью-Йорк, США, , 12:23 — REGNUM

Совместное заявление об установлении дипломатических отношений подписали представители Таджикистана и Кении, сообщили в департаменте информации МИД республики.

В министерстве уточнили, что церемония подписания заявления состоялась 6 августа в Нью-Йорке. Документ подписали постоянные представители Таджикистана и Кении при ООН Махмадамин Махмадаминов и Лазарус Омбаи Амайо.

Напомним, в начале апреля 2019 года Таджикистан установил дипломатические отношения с Кирибати. Совместное заявление было подписано в Нью-Йорке.