Москва, , 12:22 — REGNUM

Польша не случайно опасается, что некоторые страны Европейского союза (ЕС) становятся все более дружелюбными с Россией. Действительно, в последнее время эксперты отмечают попытки сближение ЕС и РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов.

Читайте также: Польша присоединится к решению ЕС: о потеплении отношений с Россией

«Это очень сильно беспокоит «антироссийскую партию» в Польше, которая полагает, что если бы не единство Евросоюза и влияние США, то Россия уже давно напала бы на страну. Более того, поляки еще с древнейших времен считают себя наделенными особой миссией — сдерживания «российской угрозы» и русофобия польских элит носит многовековой характер», — подчеркнул эксперт.

И сегодня Польша считает, что Россия на протяжении многих лет оказывает негативное влияние на страны ЕС. В этой связи Варшава испытывает достаточно большое недоверие к Москве и убеждение в том, что с со стороны РФ может идти только одна угроза стабильности в Евросоюзе. Об этом, кстати, говорят результаты последнего опроса немецкого фонда имени Фридриха Эберта: 77% поляков главным источником угрозы считают Россию.

«Особенно польская политическая элита боится возможного сближения РФ и Германии. Альянс Москвы и Берлина — это самый «страшный сон» для Варшавы. Об этом говорит бывший замминистра обороны Польши Ромуальд Шереметьев.

В начале марта 2019 года он заявил о том, что Москва может вступить в союз с Францией и Германией и забрать половину польских земель. Поэтому основная задача Польши не допустить создания этого союза, используя «крымскую карту», как инструмент давления на руководство Германии и ЕС», — пояснил Глазунов.

С другой стороны, современная внешняя политика Польши испытывает влияние внешнего фактора и ориентирована прежде всего на интересы США. Польская элита надеется, что Соединенные Штаты помогут реставрировать Речь Посполитую — Великую Польшу от Балтийского до Черного моря. В Варшаве понимают, что только с поддержкой США страна может стать не только полноценным «игроком» в ЕС, но и европейским лидером.

«В целом, определенные силы в Евросоюзе и США, очень пугает возможность сближения России и ЕС, и поэтому они пытаются сделать все, чтобы сохранить прежний миропорядок. В основе которого лежит постоянный конфликт и разногласие между Россией и Европой. И Польша в этой игре занимает важное место», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы польского МИД Марчин Пшидач в интервью Reuters заявил, что некоторые страны ЕС всё чаще проявляют дружелюбие к России, что беспокоит Польшу.

Читайте также: В Польше забеспокоились из-за сближения России и ЕС