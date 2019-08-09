Москва, 9 августа 2019, 12:22 — REGNUM
Польша не случайно опасается, что некоторые страны Европейского союза (ЕС) становятся все более дружелюбными с Россией. Действительно, в последнее время эксперты отмечают попытки сближение ЕС и РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов.
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И сегодня Польша считает, что Россия на протяжении многих лет оказывает негативное влияние на страны ЕС. В этой связи Варшава испытывает достаточно большое недоверие к Москве и убеждение в том, что с со стороны РФ может идти только одна угроза стабильности в Евросоюзе. Об этом, кстати, говорят результаты последнего опроса немецкого фонда имени Фридриха Эберта: 77% поляков главным источником угрозы считают Россию.
С другой стороны, современная внешняя политика Польши испытывает влияние внешнего фактора и ориентирована прежде всего на интересы США. Польская элита надеется, что Соединенные Штаты помогут реставрировать Речь Посполитую — Великую Польшу от Балтийского до Черного моря. В Варшаве понимают, что только с поддержкой США страна может стать не только полноценным «игроком» в ЕС, но и европейским лидером.
Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы польского МИД Марчин Пшидач в интервью Reuters заявил, что некоторые страны ЕС всё чаще проявляют дружелюбие к России, что беспокоит Польшу.
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