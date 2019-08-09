Оренбург, , 12:22 — REGNUM

Российское дипломатическое ведомство должно заявить протест по поводу карты, где четыре курильских острова обозначены как японские. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразила профессор Оренбургского институт Московской государственной юридической академии, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова

«Карту необходимо привести в соответствии с реалиями. Из-за спора по поводу принадлежности Курил до сих пор нет мирного договора между Россией и Японией. Переговоры продолжаются. Дипведомство России должно обратиться к Японии и заявить протест относительно карты сайта Одимпиады-2020», — сказала Шешукова.

Также она отметила, что отказываться от участия в Олимпиаде из-за неправильной карты не стоит, поскольку бойкот — это удар по российскому спорту. Необходимо искать дипломатические пути решения проблемы.

Напомним, Япония продолжает именовать курильские острова своей территорией. На сайте Олимпиады 2020 опубликована карта, где острова Шикотан, Итуруп, Кунашир и группа Хабомаи отнесены к Японии.

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