Оренбург, 9 августа 2019, 12:22 — REGNUM
Российское дипломатическое ведомство должно заявить протест по поводу карты, где четыре курильских острова обозначены как японские. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразила профессор Оренбургского институт Московской государственной юридической академии, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова
Также она отметила, что отказываться от участия в Олимпиаде из-за неправильной карты не стоит, поскольку бойкот — это удар по российскому спорту. Необходимо искать дипломатические пути решения проблемы.
Напомним, Япония продолжает именовать курильские острова своей территорией. На сайте Олимпиады 2020 опубликована карта, где острова Шикотан, Итуруп, Кунашир и группа Хабомаи отнесены к Японии.
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