Санкт-Петербург, , 12:23 — REGNUM

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя юридического комитета администрации губернатора Санкт-Петербурга Юлии Осиповой. Скоро это дело будет передано в суд.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Осипова руководила юридическим комитетом Смольного с июня 2017 года по начало октября 2018 года, в период губернаторства Георгия Полтавченко. Чиновницу уволили сразу после прихода в Смольный врио губернатора Александра Беглова. Осипова была задержана в ноябре 2018 года и помещена под домашний арест.

Бывшая чиновница Смольного обвиняется в совершении злоупотребления должностными полномочиями. Ранее в ее адрес выдвигали обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Дело расследовалось при участии ФСБ России.

По окончательной версии следствия, обвиняемая в период с 2015 по 2017 год, еще занимая должность первого заместителя председателя юридического комитета, разработала и реализовала преступную схему с целью личного обогащения.

Как считает следствие, Осипова незаконно привлекла сотрудников юридического комитета Смольного к работам по разработке проектов нормативных актов для нужд органов власти Санкт-Петербурга — при том, что выполнение этих работ, по итогам конкурса, было поручено одной из коммерческих организаций.

«За незаконное выполнение указанных работ обвиняемая получила деньги в общей сумме более 10 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину», — сообщили 9 августа в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

По уголовному делу собрана доказательственная база, в связи с чем с утвержденным обвинительным заключением дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Государственное учреждение «Центр правового обеспечения» заключало договоры на оказание комплексных юридических услуг с компанией «Акканто». Фактически ни ООО, ни привлеченные им субподрядчики услуг не оказывали», — поясняли ранее суть дела Осиповой в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

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