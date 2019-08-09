Москва, , 12:12 — REGNUM

Министерство обороны США планирует почти удвоить свои расходы на гиперзвуковые технологии в 2020 финансовом году, если получит одобрение Конгресса. Пентагон надеется провести около сорока летных испытаний гиперзвуковых аппаратов в течение следующих четырех лет. Об этом пишет американское издание Breaking Defense.

По словам эксперта Института оборонного анализа (The Institute for Defense Analyses) Марка Льюиса, невозможно пройти в Пентагоне более десяти футов, не услышав слово «гиперзвук». Однако эксперт считает, что усилия США отстают от усилий Китая и России, по крайней мере, в нескольких ключевых показателях. Самое главное: у США нет летающих гиперзвуковых аппаратов для того, чтобы собирать данные и продвигаться вперед с переработанными системами, улучшенными в результате испытаний.

Марк Льюис отметил, что бюджетный запрос Пентагона на 2020 финансовый год как на создание гиперзвуковых аппаратов, так и на оборону от них составляет 2,6 млрд долларов. Из них около 157,4 млн выделяются на программы защиты от гиперзвукового оружия.

Однако эксперт обратил внимание, что ни одна из этих программ не описана. Это обычно означает, что на сегодняшний день Пентагон не сформулировал формальные требования к гиперзвуковому оружию и к системам по защите от него. Таким образом, по словам Марка Льюиса, продвижение вперед возможно, «но эти усилия остаются хрупкими и не имеют институциональной поддержки».