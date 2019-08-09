Бишкек, , 12:08 — REGNUM

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны продолжить расширение перечня стран, с которыми планируется упростить процедуры торговли. Об этом 9 августа заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече с премьер-министрами стран ЕАЭС, сообщили в пресс-службе главы государства.

Флаги ЕАЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, повышенный интерес для Киргизии представляет сфера железнодорожного транспорта. Жээнбеков считает, что совместные проекты в железнодорожной отрасли окажутся экономически эффективными и повысят инвестиционный интерес к ЕАЭС и Туркестану.

Глава государства также предложил наделить Евразийскую экономическую комиссию полномочиями для эффективного устранения препятствий на внутреннем рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в городе Чолпан-Ате началось заседание Межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в узком составе.

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