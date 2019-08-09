Путраджая, Малайзия, , 12:09 — REGNUM

Президент Индонезии Джоко Видодо и первая леди страны Ириана Джоко Видодо прибыли в канцелярию премьер-министра Малайзии в Путраджая 9 августа в 10:30 по местному времени, сообщает Antaranews.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и его супруга Сити Хасма встретили президентскую пару и сопроводили её на официальную церемонию встречи.

После завершения торжественной части, президент Индонезии вместе с Махатхиром Мохамадом провел двустороннюю встречу, на которой также присутствовала министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, министр образования и культуры Индонезии Мухаджир Эффенди и посол Индонезии в Куала-Лумпур Русди Кирана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа 2019 года президент Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад отправятся в Сингапур на празднование национального дня государства.

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